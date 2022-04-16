Керівник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що жителям міста запропонували виїхати до Росії самостійно, але ті відмовлялися.

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Тоді їх примусово вивезли автобусами з тимчасово окупованого Ізюму.

Російські окупанти у співпраці з місцевими зрадниками організували примусову депортацію з міста більше ніж 50 ізюмчан. Автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску Чугунівка і далі направилися у невідомому напрямку,

– написав Стрельник.

У міській раді Ізюма закликають родичів, які перебувають на підконтрольній території України, звертатися до правоохоронців, а депортованим українцям – не віддавати свої паспорти й не підписувати жодних документів.

"Рекомендуємо нашим землякам, щоб вони по можливості уникали контактів з озброєними особами, не повідомляли будь-яку персональну інформацію про себе або членів сім‘ї, не підписували документів і не надавали нікому своїх паспортів", – додав Стрельник.

Начальник відділу Ізюмської міськради зазначає, що російські окупанти разом з місцевими колаборантами дезінформують жителів та поширюють неправдиву інформацію, що Київ і Харків впали, а Ізюм просто "здали".

Додамо, що 16 квітня у телеграм-каналі губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова з'явилося повідомлення про начебто “розміщення у тимчасових пунктах в Бєлгороді 58 ізюмчан та 49 харків'ян".

До слова, в районі міста Ізюм, що на Харківщині, ворог зосередив до 22-х батальйонних тактичних груп. Радник глави ОП Олексій Арестович зазначив, що зараз там зосереджено близько 15 тисяч російських військових, на інших напрямках – по 3 або 4 тисячі окупантів.

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