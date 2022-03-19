Оккупанты держат секретаря горсовета Новой Каховки Васильева в подвале
19 марта 2022 , 17:10Читати новину українською
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Российские захватчики незаконно задержали секретаря совета ОТО Новой Каховки Дмитрия Васильева. Они содержат его в заложниках.
Так, россияне держат политика в подвале здания полиции в Новой Каховке, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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Подвал российские военные используют как офис так называемой "комендатуры".
Чиновника пытают
Боевики давят на Васильева, чтобы он изменил свое отношение к оккупантам. К секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.
Кроме того, захватчики удерживают в плену секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха.
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