Оккупанты держат секретаря горсовета Новой Каховки Васильева в подвале

Российские захватчики незаконно задержали секретаря совета ОТО Новой Каховки Дмитрия Васильева. Они содержат его в заложниках.

Так, россияне держат политика в подвале здания полиции в Новой Каховке, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Важно В Волновахе оккупанты "арестовали" более 20 украинских активистов

Подвал российские военные используют как офис так называемой "комендатуры".

Чиновника пытают

Боевики давят на Васильева, чтобы он изменил свое отношение к оккупантам. К секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

Кроме того, захватчики удерживают в плену секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха.

Тема – Плата за измену: украинцы "поблагодарили" главу пограничников Беларуси: