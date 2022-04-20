Об этом написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, рашисты буквально втягивают подростков в войну.

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Подросток был выпускником "военно-патриотического" клуба

Погибшего на войне Андрея с позывном "Цербер" похоронили еще 15 апреля. Он был выпускником так называемого "военно-патриотического" клуба "Юность Новороссии" "патриотической ассоциации Донбасса".

Немного деталей об организации:

Туда входят дети от 10 до 18 лет. Их гоняют по строевой, физической подготовке, медицине, тактике и истории.

Участники клуба – около 90 детей. Преимущественно сироты или дети в сложных жизненных ситуациях.

Вышеназванная "патриотическая ассоциация Донбасса" координирует все "военно-патриотические клубы" в ОРЛО. Ее руководитель Алексей Селиванов сейчас пугает мирное население Энергодара в составе так называемой "милиции".

Денисов отмечает – пропаганда вступления в армию среди гражданского населения на оккупированных территориях – это нарушение законов и обычаев войны. Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время вторжения России в Украину с требованием учесть эти факты относительно нарушений прав детей, совершаемых оккупантами.

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