Про це написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, рашисти буквально втягують підлітків у війну.

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Хлопець був випускником "військово-патріотичного" клубу

Загиблого на війні Андрія на позивний "Цербер" поховали ще 15 квітня. Він був випускником так званого "військово-патріотичного" клубу "юність новоросії" "патріотичної асоціації Донбасу".

Трішки деталей про організацію:

Туди входять діти від 10 до 18 років. Їх ганяють по стройовій, фізичній підготовці, медицині, тактиці та історії.

Учасники клубу – близько 90 дітей. переважно сироти або ж діти у складних життєвих ситуаціях.

Вищеназвана "патріотична асоціація Донбасу" координує усі "військово-патріотичні клуби" в ОРЛО. Її керівник Олексій Селіванов зараз лякає мирне населення Енергодару у складі так званої "міліції".

Денісова наголошує – пропаганда вступу до армії серед цивільного населення на окупованих територіях – це порушення законів та звичаїв війни. Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час вторгнення Росії в Україну з вимогою врахувати ці факти щодо порушень прав дітей, які скоюють окупанти.

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