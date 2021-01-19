Пророссийские боевики хотят лишить гражданских и имущественных прав тех местных жителей Донецкой области, у которых остался паспорт гражданина Украины. Единственным действительным документом оккупанты будут считать "паспорт так называемой ДНР".

Информация поступила от окружения Пушилина

Такая информация поступила от близкого окружения одного из главарей боевиков Дениса Пушилина. Об этом сообщает "Спектр".

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Эту инициативу руководители оккупантов обсудят уже в январе. "Документ о гражданстве в ДНР" писали из "Закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия. Перевести жителей оккупированной Донецкой области на "ДНРовские паспорта" планируют до 2025 года.

Сейчас так называемым "гражданином ДНР" считают каждого человека, который был прописан на неподконтрольной Украине территории по состоянию на апрель 2014 года.

На "Документе о гражданстве ДНР" боевики останавливаться не собираются. Преемник на очереди – "Трудовой кодекс ДНР" – на основе российского законодательства.

Важно! По информации СМИ, пока документы так называемой "ДНР" имеют не менее 15% населения.

Выдали уже сотни тысяч паспортов так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Отметим, что, согласно данным "Восточной правозащитной группы", по состоянию на декабрь 2020 года на оккупированных территориях выдали: