Проросійські бойовики хочуть позбавити цивільних та майнових прав тих місцевих жителів Донеччини, у яких залишився паспорт громадянина України. Єдиним дійсним документом окупанти вважатимуть "паспорт так званої ДНР".

Інформація надійшла від оточення Пушиліна

Така інформація надійшла від близького оточення одного з ватажків бойовиків Дениса Пушиліна. Про це повідомляє "Спектр".

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Цю ініціативу керівники окупантів обговорять вже у січні. "Документ про громадянство в ДНР" писали з "Закону про громадянство" невизнаної республіки Абхазія. Перевести жителів окупованої Донеччини на "ДНРівські паспорти" планують до 2025 року.

Наразі так званим "громадянином ДНР" вважають кожну людину, що була прописана на непідконтрольній Україні території станом на квітень 2014 року.

На "Документі про громадянство ДНР" бойовики зупинятись не збираються. Наступник на черзі – "Трудовий кодекс ДНР" – на основі російського законодавства.

Важливо! За інформацією ЗМІ, поки що документи так званої "ДНР" мають не менше ніж 15% населення.

Видали вже сотні тисяч паспортів так званих "ЛНР" і "ДНР"

Зазначимо, що, згідно з даними "Східної правозахисної групи", станом на грудень 2020 року на окупованих територіях видали: