Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать мирных жителей: доказательства
Пророссийские боевики в очередной раз обстреляли украинский населенный пункт. Более того, наемники применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Источник:Операция Объединенных сил
Больше всего страдают населенные пункты, расположенные близко к линии разграничения. С 22 апреля зафиксировали уже 4 обстрела
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Когда и где произошли обстрелы
- 22 апреля в направлении поселка Дружба-2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса;
- 24 апреля в Водяном – обстрел из минометов калибра 120 миллиметров;
- 25 апреля – обстрел в селе Екатериновка из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра;
- 26 апреля – обстрел садового товарищества села Гнутово, что вблизи Мариуполя.
Во время проверки места обстрела в селе Екатериновка зафиксировали 6 воронок.
"Они образовались в результате разрывов артиллерийских снарядов с установкой взрывателя на фугасное действие. Значительное количество обломков и остатков от снарядов российского производства", – пояснили в ООС.
К счастью, никто не пострадал. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила доказательные материалы в ОБСЕ.
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