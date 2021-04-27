Пророссийские боевики в очередной раз обстреляли украинский населенный пункт. Более того, наемники применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Больше всего страдают населенные пункты, расположенные близко к линии разграничения. С 22 апреля зафиксировали уже 4 обстрела

К теме Известно имя защитника Украины, который подорвался в авто на Донбассе

Когда и где произошли обстрелы

22 апреля в направлении поселка Дружба-2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса;

в направлении поселка Дружба-2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса; 24 апреля в Водяном – обстрел из минометов калибра 120 миллиметров;

в Водяном – обстрел из минометов калибра 120 миллиметров; 25 апреля – обстрел в селе Екатериновка из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра;

– обстрел в селе Екатериновка из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра; 26 апреля – обстрел садового товарищества села Гнутово, что вблизи Мариуполя.

Во время проверки места обстрела в селе Екатериновка зафиксировали 6 воронок.

"Они образовались в результате разрывов артиллерийских снарядов с установкой взрывателя на фугасное действие. Значительное количество обломков и остатков от снарядов российского производства", – пояснили в ООС.

К счастью, никто не пострадал. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила доказательные материалы в ОБСЕ.

Важно! В течение 23 – 25 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 391 факт нарушения режима тишины. Почти все – в Донецкой области.