Такую информацию обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так называемая "неделя мобилизации" стартовала 7 июня на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины.

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Резервистам на оккупированных территориях уже разослали сообщения

Оккупационные войска выполняют мероприятия, которые определили в едином плане боевой подготовки Вооруженных сил России. Прежде всего, говорят украинские разведчики, это касается первого и второго армейских корпусов.

Пророссийские силы уже разослали сообщения резервистам и развернули учебные базы. При этом так называемые "военкоматы" пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.

Какая ситуация на Донбассе

За 7 июня боевики дважды нарушали режим тишины на Донбассе. Они открывали огонь вблизи Лебединского и Луганского. Уже с начала 8 июня противник тоже дважды проигнорировал договоренности о прекращении боевых действий. Украинские силы дали врагу отпор.

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Смотрите видео о "неделе мобилизационной готовности" оккупационных войск: