Эту информацию подтвердили также наблюдатели ОБСЕ в своем отчете за 2 июня.

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Так, в течение 31 мая на Донбассе продолжали фиксировать нарушения режима тишины и вооружение оккупантов. Военную технику пророссийские боевики разместили на временно оккупированной территории в Луганской области с нарушением линий отвода.

Где зафиксировали российскую технику

в населенном пункте Криничное – 2 единицы гаубиц Д-30 "Лягушка";

на полигоне населенного пункта Круглик – 29 единиц танков.

Обратите внимание! В отчете международных наблюдателей говорится, что вся обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям России.

Также в ОБСЕ пожаловались на действия боевиков, которые регулярно глушат сигналы беспилотников и препятствуют нормальной работе миссии.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Последние 2 дня, то есть 2 – 3 июня, пророссийские оккупанты немного успокоились. В штабе ООС сообщили, что не зафиксировали ни одного случая нарушения режима тишины. Однако уже с начала суток, 4 июня, враг вновь начал бить по позициям наших защитников. Неспокойно было неподалеку Песков.