Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Важно Сутки на Донбассе прошли спокойно: украинские воины контролируют ситуацию
Он отметил, что в результате коварства пророссийских боевиков за годы российской агрессии на Донбассе:
- 240 детей погибли;
- 56 – пропали без вести;
- сотни – получили ранения.
Украинский посол напомнил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Северном в результате обстрелов с подконтрольной оккупантам территории.
Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместе с тем России следует сосредоточиться на выполнении своей части положений по безопасности минских договоренностей,
– заявил Цымбалюк.
Глава украинской миссии ОБСЕ также призвал Россию утвердить предварительно оговоренный план по разминированию 19 районов, и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в оккупированные Россией районы Донбасса.
Добавим, что 2 июня страны ЕС – члены ООН обнародовали заявление, в котором отметили, что после 7 лет конфликта, спровоцированного Россией, ситуация с безопасностью на востоке Украины продолжает оставаться тяжелым бременем для украинского гражданского населения.
Если говорить цифрами:
- более 13 000 человек убиты во время вооруженного конфликта на востоке Украины,
- более 30 000 получили ранения,
- 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи,
- более 1,5 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами.