Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.
Важливо Доба на Донбасі: окупанти нарешті припинили обстріли
Він наголосив, що внаслідок підступності проросійських бойовиків за роки російської агресії на Донбасі:
- 240 дітей загинули;
- 56 – зникли безвісти;
- сотні – отримали поранення.
Український посол нагадав, що минулого тижня СММ ОБСЄ підтвердила пошкодження житлових районів у Мар'їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з підконтрольної окупантам території.
Ми продовжуємо суворо засуджувати атаки Росії на цивільне населення. Вони мають бути зупинені. Натомість Росії слід зосередитись на виконанні своєї частини безпекових положень мінських домовленостей,
– заявив Цимбалюк.
Очільник української місії в ОБСЄ також закликав Росії затвердити попередньо домовлений план щодо розмінування 19 районів, як і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до окупованих Росією районів Донбасу.
Додамо, що 2 червня країни ЄС – члени ООН оприлюднили заяву в якій зауважили, що після 7 років конфлікту, спровокованого Росією, ситуація з безпекою на сході України продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення.
Якщо говорити цифрами:
- понад 13 000 людей убито під час збройного конфлікту на сході України,
- понад 30 000 отримали поранення,
- 3,4 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги,
- більш як 1,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.