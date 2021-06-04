Цю інформацію підтвердили також спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті від 2 червня.

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Так, протягом 31 травня на Донбасі продовжували фіксувати порушення режиму тиші та озброєння окупантів. Військову техніку проросійські бойовики розмістили на тимчасово окупованій території у Луганській області з порушенням ліній відведення.

Де зафіксували російську техніку

в населеному пункті Криничне – 2 одиниці гаубиць Д-30 "Жаба";

на полігоні населеного пункту Круглик – 29 одиниць танків.

Зверніть увагу! У звіті міжнародних спостерігачів мовиться, що вся виявлена військова техніка належить збройним формуванням Росії.

Також в ОБСЄ поскаржилися на дії бойовиків, які регулярно глушать сигнали безпілотників та перешкоджають нормальній роботі місії.

Яка зараз ситуація на Донбасі

Останні 2 дні, тобто 2 – 3 червня, проросійські окупанти трохи заспокоїлися. У штабі ООС повідомили, що не зафіксували жодного випадку порушення режиму тиші. Однак вже від початку доби, 4 червня, ворог знов почав гатити по позиціях наших захисників. Неспокійно було неподалік Пісків.