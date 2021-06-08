Таку інформацію оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Так званий "тиждень мобілізації" стартував з 7 червня на окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

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Резервістам на окупованих територіях вже розіслали повідомлення

Окупаційні війська виконують заходи, які визначили у єдиному плані бойової підготовки збройних сил Росії. Передусім, кажуть українські розвідники, це стосується першого та другого армійських корпусів.

Проросійські сили вже розіслали повідомлення резервістам та розгорнули навчальні бази. При цьому так звані "військкомати" пригрозили, що у разі неявки чи несвоєчасного прибуття особовий склад резерву притягнуть до відповідальності.

Яка ситуація на Донбасі

За 7 червня бойовики двічі порушували режим тиші на Донбасі. Вони відкривали вогонь поблизу Лебединського та Луганського. Вже з початку 8 червня противник теж двічі проігнорував домовленості про припинення бойових дій. Українські сили дали ворогу відсіч.

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Дивіться відео про "тиждень мобілізаційної готовності" окупаційних військ: