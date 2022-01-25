Боевики открывали огонь неподалеку Авдеевки, Марьинки и Широкино. Вблизи Пищевика наемники России задействовали БПЛА, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

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Оккупанты ранили бойцов ВСУ

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – тяжелое,

– отметили в штабе ООС.

Защитники Украины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Обратите внимание! Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Ситуация на Донбассе: что известно

В течение 24 января пророссийские боевики 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Оккупанты открывали огонь в сторону населенного пункта Причепиловки. Противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один военный Вооруженных сил Украины не пострадал.

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