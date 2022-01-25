Боевики открывали огонь неподалеку Авдеевки, Марьинки и Широкино. Вблизи Пищевика наемники России задействовали БПЛА, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
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Оккупанты ранили бойцов ВСУ
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – тяжелое,
– отметили в штабе ООС.
Защитники Украины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение 24 января пророссийские боевики 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Оккупанты открывали огонь в сторону населенного пункта Причепиловки. Противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В результате вражеских атак ни один военный Вооруженных сил Украины не пострадал.
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