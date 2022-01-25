Бойовики відкривали вогонь неподалік Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Поблизу Пищевика найманці Росії задіяли БПЛА, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
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Окупанти поранили бійців ЗСУ
Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий,
– зазначили у штабі ООС.
Захисники України відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Упродовж 24 січня проросійські бойовики 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.
- Окупанти відкривали вогонь у сторону населеного пункту Причепилівки. Противник гатив з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- У результаті ворожих атак жоден військовий Збройних сил України не постраждав.