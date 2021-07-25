Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг бил из автоматических станковых гранатометов.
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Оккупанты ранили бойца
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение,
– отметили военные.
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
- Состояние его здоровья – средней тяжести.
Наши бойцы сообщили о действиях российских наемников представителей ОБСЕ через украинскую СЦКК.
Заметьте В госпитале умер раненый на Донбассе военный
Война на Донбассе: что известно
- В субботу, 24 июля, оккупанты 9 раз нарушали режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.
- Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.