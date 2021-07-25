Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг бил из автоматических станковых гранатометов.

Читайте также Гаубицы и танки на линии отвода: боевики игнорируют договоренности о "тишине"

Оккупанты ранили бойца

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение,

– отметили военные.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние его здоровья – средней тяжести.

Наши бойцы сообщили о действиях российских наемников представителей ОБСЕ через украинскую СЦКК.

Заметьте В госпитале умер раненый на Донбассе военный

Война на Донбассе: что известно