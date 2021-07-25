Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог гатив з автоматичних станкових гранатометів.

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Окупанти поранили українського воїна

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення,

– зазначили військові.

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан його здоров'я – середньої важкості.

Наші воїни повідомили про дії російських найманців представників ОБСЄ через українську СЦКК.

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