Больше всего нарушений выявили в Луганской области – 129. В то же время в Донецкой – 24.

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Боевики вывели технику

Российские наемники вывели более 100 единиц техники за пределы выделенных мест хранения вооружения. Речь идет о:

82 танка,

38 артиллерийских орудий,

10 самоходных гаубиц.

Их разместили на полигонах возле временно оккупированных населенных пунктов:

Покровка,

Круглик,

Миусинск,

Мирное,

Шепетовка.

Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую

Утром 17 февраля марионетки Кремля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в детский сад, в котором находились дети.

Снаряд попал в стену и пробил ее, образовав большое отверстие. Кирпичи попадали в детскую комнату. К счастью, никто из малышей не пострадал, однако 2 воспитательницы получили контузию.

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