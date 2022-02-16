Боевик пытался скрытно пересечь линию разграничения. Тогда его схватили контрразведчики СБУ.

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Что известно о боевике

Установили, что мужчина является уроженцем Мирнограда. Он входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток".

Злоумышленник был разведчиком и собирал данные о позициях и перемещениях подразделений украинской армии.

Имел конфликты и со своими "товарищами"

Боевику пришлось бежать с оккупированных территорий. Дело в том, что у него был конфликт с предводителями, ему угрожали убийством.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении за участие в террористической организации.

Россия хочет официально признать боевиков

В России собрались официально признать так называемые фейковые "республики" на оккупированном Донбассе.

Госдума 15 февраля приняла соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину. В обращении говорится о скорейшем проведении переговоров с предводителями боевиков "для создания правовой основы".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. В то же время, это будет означать "сознательный выход России из минских договоренностей".

В Офисе Президента тоже называют это "разрушением минских договоренностей".

В Кремле 16 февраля заявили, что Путин принял к сведению обращения депутатов о "легитимизации" боевиков.

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Текст поста СБУ:

СБУ задержала в Донецкой области разведчика боевиков из группировки "Восток"

Контрразведчики СБУ задержали боевика, когда он пытался скрыто пересечь линию разграничения.

Установлено, что мужчина является уроженцем Мирнограда. Он входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток". Будучи разведчиком, собирал данные о позициях и перемещениях подразделений ВСУ. А бежал из ОРДЛО из-за конфликта с вожаками и угрозами физической ликвидации.

Задержанному доложено о подозрении за участие в террористической организации.