Найбільше порушень виявили у Луганські області – 129. Водночас у Донецькій – 24.
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Бойовики вивели техніку
Російські найманці вивели понад 100 одиниць техніки за межі виділених місць зберігання озброєння. Мовиться про:
- 82 танки,
- 38 артилерійських гармат,
- 10 самохідних гаубиць.
Їх розмістили на полігонах біля тимчасово окупованих населених пунктів:
- Покровка,
- Круглик,
- Міусинськ,
- Мирне,
- Шимшинівка.
Окупанти обстріляли Станицю Луганську
Зранку 17 лютого маріонетки Кремля обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Один зі снарядів влучив у дитячий садок, в якому перебувала малеча.
Снаряд потрапив у стіну й пробив її, утворивши великий отвір. Цеглини попадали у дитячу кімнату. На щастя, ніхто з малюків не постраждав, однак 2 виховательки зазнали контузії.
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