Найбільше порушень виявили у Луганські області – 129. Водночас у Донецькій – 24.

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Бойовики вивели техніку

Російські найманці вивели понад 100 одиниць техніки за межі виділених місць зберігання озброєння. Мовиться про:

82 танки,

38 артилерійських гармат,

10 самохідних гаубиць.

Їх розмістили на полігонах біля тимчасово окупованих населених пунктів:

Покровка,

Круглик,

Міусинськ,

Мирне,

Шимшинівка.

Окупанти обстріляли Станицю Луганську

Зранку 17 лютого маріонетки Кремля обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Один зі снарядів влучив у дитячий садок, в якому перебувала малеча.

Снаряд потрапив у стіну й пробив її, утворивши великий отвір. Цеглини попадали у дитячу кімнату. На щастя, ніхто з малюків не постраждав, однак 2 виховательки зазнали контузії.

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