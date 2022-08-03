Многие патрули на улицах – хватают всех: на оккупированной Донбассе начался финал "мобилизации"

Из-за безумных потерь россияне пытаются привлечь в свои ряды всех мужчин на оккупированных территориях. Они готовы бросать насмерть даже тех, кто никогда в жизни не держал в руках оружие.

россияне всеми силами пытаются пополнить свои подразделения новым пушечным мясом. Они совершенно не беспокоятся о качестве личного состава и очень надеются на количественные показатели.

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Очередная мобилизация на оккупированных территориях Донбасса

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей скоро не останется мужчин. Источники 24 канала в разведке сообщают, что российские оккупанты снова начали проводить принудительную "мобилизацию".

По всей вероятности, это финальный этап мобилизации. Поскольку на бои с ВСУ оккупанты уже бросили многих местных жителей и выбирать уже просто не из кого, они заявили, что якобы руководство военкоматов изменилось, а значит, никакого бронирования от мобилизации теперь ни у кого нет.

Поскольку воевать против Украины у местных жителей нет никакого желания, ведь такое решение ведет исключительно к статусу "груз 200", на улицы вышли патрули. Они задерживают мужчин прямо посреди улицы и отправляют на фронт.

Местные жители очень недовольны такой ситуацией, ведь совсем скоро из-за "мобилизации" в регионе не останется мужского населения.

Местные жалуются на "мобилизацию" / Скриншот из местных пабликов

Несмотря на громкие заявления дела россиян обстоят далеко не лучшим образом, и им приходится пополнять подразделения всеми, кого они могут задержать и дать в руки автомат.

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