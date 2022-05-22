Оккупанты били "Градами" по Криворожскому району: какая ситуация на Днепропетровщине

88-й день российские убийцы полномасштабно атакуют Украину. Они не находятся на территории Днепропетровской области, но обстреливают ее.

Об этом 22 мая сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что россияне в течение дня били по трем населенным пунктам в Криворожском районе.

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"Градами" кафиры ударили по Марьянскому, в село прилетело десять снарядов. Еще 2 удара по территории Апостоловской общины. Объекты инфраструктуры не задело», – написал Лукашук.