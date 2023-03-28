Местные власти предупредили о возможных повторных атаках врага. Потому нельзя игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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Вражеские ракеты упали в Богодухове

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты снова нанесли удары по мирным жителям региона. Сегодня, 28 марта, две вражеские ракеты – предварительно С-300 – упали в городе Богодухов.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Возможны повторные атаки. Не игнорируйте сигналы тревоги,

– призвал глава области.

Оккупанты часто б'ют по Харьковщине