Місцева влада попередила про можливі повторні атаки ворога. Тому не можна ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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Ворожі ракети впали у Богодухові

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти знову завдали ударів по мирних жителях регіону. Сьогодні, 28 березня, дві ворожі ракети – попередньо С-300 – впали у місті Богодухів.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Можливі повторні атаки. Не ігноруйте сигнали тривоги,
– закликав очільник області.

Окупанти часто гатять по Харківщині

  • 9 березня у Харкові, де сталося 15 прильотів ракет С-300, усі місцеві мешканці були без світла.
  • Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне.
  • По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
  • Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
  • Раніше у селищі Пісочин ворожа ракета попала на подвір'я приватного будинку. Унаслідок цього було пошкоджено декілька житлових будинків, є постраждалі.
  • А в селищі Слобожанське Чугуївського району росіяни пошкодили теплиці овочевої фабрики. Також у Харкові поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.
  • Окрім цього, у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув.