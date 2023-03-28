Місцева влада попередила про можливі повторні атаки ворога. Тому не можна ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
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Ворожі ракети впали у Богодухові
Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти знову завдали ударів по мирних жителях регіону. Сьогодні, 28 березня, дві ворожі ракети – попередньо С-300 – впали у місті Богодухів.
Наразі на місці працюють екстрені служби. Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Можливі повторні атаки. Не ігноруйте сигнали тривоги,
– закликав очільник області.
Окупанти часто гатять по Харківщині
- 9 березня у Харкові, де сталося 15 прильотів ракет С-300, усі місцеві мешканці були без світла.
- Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне.
- По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
- Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
- Раніше у селищі Пісочин ворожа ракета попала на подвір'я приватного будинку. Унаслідок цього було пошкоджено декілька житлових будинків, є постраждалі.
- А в селищі Слобожанське Чугуївського району росіяни пошкодили теплиці овочевої фабрики. Також у Харкові поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.
- Окрім цього, у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув.