Місцева влада попередила про можливі повторні атаки ворога. Тому не можна ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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Ворожі ракети впали у Богодухові

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти знову завдали ударів по мирних жителях регіону. Сьогодні, 28 березня, дві ворожі ракети – попередньо С-300 – впали у місті Богодухів.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Можливі повторні атаки. Не ігноруйте сигнали тривоги,

– закликав очільник області.

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