Оккупанты горят в лесах Киева, - в Нацполиции уверены, что враг не окружит столицу

Оккупанты пытаются полностью окружить весь Киев. В их планах нанести максимальный урон и пойти в атаку.

Пророссийские боевики планируют использовать самолеты, реактивную артиллерию, а затем бросать пехоту и десант. Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков.

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"Много их (оккупантов – 24 канал) горит в лесах Киева, Киевской области. Они имеют большие потери на всех направлениях", – подчеркнул Жуков.

Киев не падет – Жуков

По его словам, поскольку оккупанты подло зашли со стороны Беларуси, это говорит о том, что они не великая армия, а просто "солдатики", которые любыми способами хотят взять столицу.

"Киев не рухнет, ни в коем случае. Ведь все наши подразделения, которые ведут бои в разных направлениях, занимаются тем, что останавливают врага", – добавил он.

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