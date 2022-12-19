По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, приказ о подготовке всех учреждений культуры к бегству их работники получили в начале декабря. Судя по всему, в военно-политическом руководстве России осознали, что рано или поздно бойцы ВСУ зайдут в Крым, а удержать полуостров оккупанты не смогут.

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В таком случае в Кремле решили поступить, как всегда – заняться мародерством и вывезти в Россию все, что имеет хоть какую-то ценность.

Подготовку к эвакуации скрывают от населения

Приказ о подготовке коллекций к выезду в Москву одномоментно получили почти все музеи Крыма. Руководителям просто намекнули на то, что работники музеев должны без лишнего разглашения подготовиться к "перевозке экспозиций в Россию".

В рамках спущенного сверху пожелания директора музеев начали массово и одновременно проводить инвентаризацию и определять, какие экспонаты подлежат эвакуации, а какие можно оставить.

После этого разнообразные частные компании начали получать заказы на все необходимое для упаковки экспонатов.

Впрочем, чтобы информация о подготовке к вывозу культурных и исторических ценностей не привела к панике, закупки проводят небольшими частями.

Музеи израсходовали сотни тысяч рублей для быстрого получения пузырчатых пленок, деревянных ящиков для транспортировки, стретч-пленок, большого количества микалента и пенопласта.

Согласно документам, выложенным на сайте государственных закупок, приобретением всех необходимых для эвакуации товаров занимаются в Феодосийском краеведческом музее, Алупкинском музее-заповеднике, Крымском республиканском краеведческом музее и всех других заведениях культуры, где хранятся хоть какие-то ценные экспонаты.



Россияне понемногу готовятся к бегству из Крыма / Скриншот с сайта госзакупок

Кроме того, в музеях начали разрабатывать технические задания на изготовление ящиков, в которых можно будет перевозить самые ценные экспонаты без риска их повреждения.



Крупнейшую коллекцию историко-культурных ценностей хотят вывезти из Крыма в Россию / Скриншот с сайта госзакупок

Когда именно захватчики планируют начать эвакуацию из музеев, неизвестно, но учитывая большое количество хранящихся там ценностей, будут действовать они заранее, как только Силы обороны Украины начнут продвигаться на фронте на южном направлении. Подобный вывоз мы наблюдали во время бегства россиян из Херсона, но на этот раз они готовятся более тщательно,

– отметили в украинских спецслужбах.

Коллаборантов обещают не оставлять

Кроме того, среди российских офицеров ВС России, а также ФСБшников и ставленников Кремля, управляющих обороной Крыма, распространяются слухи о необходимости подготовки к вывозу из полуострова большого количества сторонников России. Якобы после кучи отрицательных наступлений и покидания коллаборантов на произвол судьбы, Москве нужно продемонстрировать настоящую заботу об адептах "русского мира".

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По состоянию на 19 декабря 2022 года военное командование оккупантов и политические ставленники Кремля в Крыму начали всерьез разрабатывать подход к эвакуации чиновников, полицейских и депортации гражданского населения. Ранее у захватчиков существовал только план выезда с полуострова основных гауляйтеров, военных и силовиков. Какую-либо централизованную эвакуацию "чиновников" в Москве проводить не собирались. Впрочем, когда угроза потери контроля над Крымом стала для россиян реальной, у Путина понемногу начали готовиться к смягчению политических последствий этого очередного поражения.