За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, наказ про підготовку всіх закладів культури до втечі їх працівники отримали на початку грудня. Судячи з усього, у військово-політичному керівництві Росії усвідомили, що рано чи пізно бійці ЗСУ зайдуть у Крим, а втримати півострів окупанти не зможуть.

Дивіться також Нібито на потреби військових: у Криму окупанти забирають автівки у цивільних

У такому випадку у Кремлі вирішили вчинити як завжди – зайнятися мародерством та вивезти у Росію все, що має хоча б якусь цінність.

Підготовку до евакуації приховують від населення

Наказ про підготовку колекцій до виїзду в Москву одномоментно отримали майже всі музеї Криму. Керівникам просто натякнули на те, що працівники музеїв мають без зайвого розголошення підготуватися до "перевезення експозицій у Росію".

У рамках спущеного згори побажання директори музеїв почали масово та одночасно проводити інвентаризацію та визначати, які саме експонати підлягають евакуації, а які можна залишити.

Після цього різноманітні приватні компанії почали отримувати замовлення на все необхідне для пакування експонатів.

Втім, аби інформація про підготовку до вивезення культурних та історичних цінностей не спричинила паніку, закупівлі проводять невеличкими частинами.

Музеї витратили сотні тисяч рублів для швидкого отримання пухирчастих плівок, дерев'яних ящиків для транспортування, стретч-плівок, великої кількості мікаленту та пінопласту.

Згідно з документами, викладеними на сайті державних закупівель, придбанням всіх необхідних для евакуації товарів займаються у Феодосійському краєзнавчому музеї, Алупкинському музеї-заповіднику, Кримському республіканському краєзнавчому музеї та всіх інших закладах культури, де зберігаються хоч якісь цінні експонати.



Росіяни потроху готуються до втечі з Криму / Скріншот із сайту держзакупівель

Крім того, у музеях почали розробляти технічні завдання на виготовлення ящиків, у яких можна буде перевозити найбільш цінні експонати без ризику їх пошкодження.



Найбільшу колекцію історико-культурних цінностей хочуть вивезти із Криму до Росії / Скріншот із сайту держзакупівель

Коли саме загарбники планують почати евакуацію з музеїв, невідомо, але з огляду на велику кількість цінностей, які там зберігаються, діятимуть вони заздалегідь, як тільки Сили оборони України почнуть просуватися на фронті на південному напрямку. Подібне вивезення ми спостерігали під час втечі росіян із Херсона, але цього разу вони готуються ретельніше,

– зазначили в українських спецслужбах.

Колаборантів обіцяють не залишати

Крім того, серед російських офіцерів ЗС Росії, а також ФСБшників та ставлеників Кремля, які керують обороною Криму, поширюються чутки про необхідність підготовки до вивезення з півострова великої кількості прихильників Росії. Мовляв, після купи від'ємних наступів та покидання колаборантів напризволяще, Москві треба продемонструвати справжню турботу про адептів "русского мира".

До теми Російським силам не вистачає інфраструктури для підтримки своїх військ у Криму, – ISW

То ж станом на 19 грудня 2022 року військове командування окупантів та політичні ставленики Кремля у Криму почали всерйоз розробляти підхід до евакуації чиновників, поліцейських та депортації цивільного населення. Раніше у загарбників існував лише план виїзду з півострова основних гауляйтерів, військових та силовиків. Якусь централізовану евакуацію "посадовців" у Москві проводити не збиралися. Втім, коли загроза втрати контролю над Кримом стала для росіян реальною, у Путіна почали потроху готуватися до пом'якшення політичних наслідків цієї чергової поразки.