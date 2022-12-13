Здавалося б, Крим – не біля лінії фронту. Але там уже відчувають серйозні проблеми. Передовсім мовиться про медичне забезпечення. Воно й на краще, адже так статистика втрат ворога поповнюватиметься ще швидше.

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Не вбили на фронті – доб'є корупція

В Інституті з вивчення війни послалися на військових блогерів. Ті стверджують, що 1472-й морський клінічний госпіталь, що у Севастополі, страждає від дефіциту донорської крові. Вона необхідна для лікування поранених окупантів. За запевненням блогерів, медики військове командування про відсутність комерційних запасів для забору крові попередили. Але у відповідь – тиша. А отже, допомагати усувати проблему ніхто не збирається.

Як завжди, все розбилося об корупцію. Їй ми неодноразово завдячуватимемо, адже вона продемонструвала реальний стан речей у російському війську. Так, у лікарняних бюджетах на 2022 рік не закладали кошти на матеріали, пов'язані з переливанням крові. Можливо, тут також злий жарт зіграла недалекоглядність вищого військового керівництва. Воно ж думало, що кількох днів або тижнів вистачить, щоб захопити Україну.

Кримський міст зіграв свою роль

Понищений кілька місяців тому Кримський міст також допомагає українцям. Блогери зауважили, що російські сили також можуть відчувати дефіцит постачання через підбиту переправу через Керченську протоку.

Нагадаємо, що 9 грудня Владімір Путін розповів, коли зможуть відремонтувати Кримський міст. За його словами, автомобільну частину полагодять у березні, а залізничне полотно – у середині літа.

Панічні настрої окупантів продовжують наростати