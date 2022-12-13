Казалось бы, Крым – не у линии фронта. Но там уже испытывают серьезные проблемы. Прежде говорится о медицинском обеспечении. Оно и к лучшему, ведь так статистика потерь врага будет пополняться еще быстрее.

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Не убили на фронте – добьет коррупция

В Институте по изучению войны сослались на военных блогеров. Те утверждают, что 1472-й морской клинический госпиталь в Севастополе страдает от дефицита донорской крови. Она необходима для лечения раненых оккупантов. По уверениям блогеров, медики военное командование об отсутствии коммерческих запасов для забора крови предупредили. Но в ответ – тишина. А значит, помогать устранять проблему никто не собирается.

Как обычно, все разбилось о коррупцию. Ей мы будем неоднократно обязаны, ведь она продемонстрировала реальное положение вещей в российской армии. Так, в больничных бюджетах на 2022 год не закладывались средства на материалы, связанные с переливанием крови. Возможно, здесь также злую шутку сыграла недальновидность высшего военного руководства. Оно же думало, что несколько дней или недель хватит, чтобы захватить Украину.

Крымский мост сыграл свою роль

Уничтоженный несколько месяцев назад Крымский мост помогает украинцам. Блогеры заметили, что российские силы также могут чувствовать дефицит поставки из-за подбитой переправы через Керченский пролив.

Напомним, что 9 декабря Владимир Путин рассказал, когда смогут отремонтировать Крымский мост. По его словам, автомобильную часть починят в марте, а железнодорожное полотно – в середине лета.

Панические настроения оккупантов продолжают нарастать