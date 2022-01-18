Речь идет о провокации 19 января. Она может пройти в Петровском районе Донецка.

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Российские боевики готовят провокацию в Донецке: хотят обстрелять верующих

19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации,

– говорится в сообщении.

Касательно обстрела известно, что подконтрольные России боевики:

могут осуществить провокационный обстрел из вражеского опорного пункта, что в менее чем 2 километрах от пруда – на шахте имени Челюскинцев;

чтобы замаскировать выстрелы, российские наемники включили главный вентилятор на шахте, которая уже давно не работает (даже больше 15 января его почему-то включали на несколько часов);

"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты с помощью вооружения, запрещенным минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Более того, провокацию Кремль может использовать, "чтобы создать повод для начала ведения активных боевых действий".