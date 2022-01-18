Мовиться про провокацію 19 січня. Вона може відбутись у Петровському районі Донецька.

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Російські бойовики готують провокацію в Донецьку: хочуть обстріляти вірян

19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації,

– мовиться у повідомленні.

Щодо обстрілу відомо, що підконтрольні Росії бойовики:

можуть здійснити провокаційний обстріл з ворожого опорного пункту, що за менш ніж 2 кілометри від ставка – на шахті імені Челюскінців;

щоб замаскувати постріли, російські найманці ввімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (ба більше, 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин);

"Окрім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим мінськими домовленостями", – мовиться у повідомленні.

Ба більше, провокацію Кремль може використати, "щоб створити привід для початку ведення активних бойових дій".