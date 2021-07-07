Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 6 июля. Удалось посчитать количество единиц оружия.

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Изучив все вооружение и подсчитав его количество, в ООС пришли к выводу, что российские наемники могут готовиться к боевым действиям.

Оружие оккупантов в Луганской области

В ООС опубликовали список зафиксированных единиц оружия. В частности, на полигоне недалеко от населенного пункта Шимшиновка увидели:

  • 11 танков;
  • 26 боевых бронированных машин.

На полигоне, недалеко от населенного пункта Мирное:

  • 30 танков;
  • 9 самоходных гаубиц;
  • 18 буксируемых гаубиц;
  • 101 боевых бронированных машин.

На полигоне вблизи населенного пункта Круглик – 30 танков.

Также на полигоне в районе населенного пункта Бойковское зафиксировали 8 единиц танков Т-64. Более того, их разместили, нарушая установленные линии отвода.

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Вооружение есть даже в зоне безопасности

Пророссийские боевики разместили вооружение и военную технику даже в зоне безопасности.

  • На территории населенного пункта Раздольное – 23 боевых машины пехоты.
  • Неподалеку населенного пункта Кальмиусское – 6 боевых бронированных машин и 1 самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".