Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 6 июля. Удалось посчитать количество единиц оружия.
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Изучив все вооружение и подсчитав его количество, в ООС пришли к выводу, что российские наемники могут готовиться к боевым действиям.
Оружие оккупантов в Луганской области
В ООС опубликовали список зафиксированных единиц оружия. В частности, на полигоне недалеко от населенного пункта Шимшиновка увидели:
- 11 танков;
- 26 боевых бронированных машин.
На полигоне, недалеко от населенного пункта Мирное:
- 30 танков;
- 9 самоходных гаубиц;
- 18 буксируемых гаубиц;
- 101 боевых бронированных машин.
На полигоне вблизи населенного пункта Круглик – 30 танков.
Также на полигоне в районе населенного пункта Бойковское зафиксировали 8 единиц танков Т-64. Более того, их разместили, нарушая установленные линии отвода.
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Вооружение есть даже в зоне безопасности
Пророссийские боевики разместили вооружение и военную технику даже в зоне безопасности.
- На территории населенного пункта Раздольное – 23 боевых машины пехоты.
- Неподалеку населенного пункта Кальмиусское – 6 боевых бронированных машин и 1 самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".