Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 6 июля. Удалось посчитать количество единиц оружия.

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Изучив все вооружение и подсчитав его количество, в ООС пришли к выводу, что российские наемники могут готовиться к боевым действиям.

Оружие оккупантов в Луганской области

В ООС опубликовали список зафиксированных единиц оружия. В частности, на полигоне недалеко от населенного пункта Шимшиновка увидели:

11 танков;

26 боевых бронированных машин.

На полигоне, недалеко от населенного пункта Мирное:

30 танков;

9 самоходных гаубиц;

18 буксируемых гаубиц;

101 боевых бронированных машин.

На полигоне вблизи населенного пункта Круглик – 30 танков.

Также на полигоне в районе населенного пункта Бойковское зафиксировали 8 единиц танков Т-64. Более того, их разместили, нарушая установленные линии отвода.

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Вооружение есть даже в зоне безопасности

Пророссийские боевики разместили вооружение и военную технику даже в зоне безопасности.

На территории населенного пункта Раздольное – 23 боевых машины пехоты.

– 23 боевых машины пехоты. Неподалеку населенного пункта Кальмиусское – 6 боевых бронированных машин и 1 самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Справка. Пророссийские боевики активно устраивают провокации. В частности, 5 июля 9 раз нарушали режим прекращения огня.