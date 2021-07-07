Про це мовиться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 6 липня. Вдалося порахувати кількість одиниць зброї.

До теми Затишшя на Донбасі не пов'язане з переговорами, – Казанський

Вивчивши усе озброєння та підрахувавши його кількість, в ООС дійшли висновку, що російські найманці можуть готуватися до бойових дій.

Зброя окупантів на Луганщині

В ООС опублікували список зафіксованих одиниць зброї. Зокрема, на полігоні неподалік населеного пункту Шимшинівка побачили:

11 танків;

26 бойових броньованих машин.

На полігоні, неподалік населеного пункту Мирне:

30 танків;

9 самохідних гаубиць;

18 буксированих гаубиць;

101 бойових броньованих машин.

На полігоні поблизу населеного пункту Круглик – 30 танків.

Також на полігоні в районі населеного пункту Бойківське зафіксували 8 одиниць танків Т-64. Ба більше, їх розмістили, порушуючи встановлені лінії відведення.

Варто прочитати Рятував воїнів: у Дніпрі попрощалися з загиблим на Донбасі військовим медиком Письменним

Озброєння є навіть у зоні безпеки

Проросійські бойовики розмістили озброєння та військову техніку навіть у зоні безпеки.

На території населеного пункту Роздольне – 23 бойових машини піхоти.

– 23 бойових машини піхоти. Неподалік населеного пункту Кальміуське – 6 бойових броньованих машин та 1 самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Довідка. Проросійські бойовики активно влаштовують провокації. Зокрема, 5 липня 9 разів порушували режим припинення вогню.