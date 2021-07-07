Про це мовиться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 6 липня. Вдалося порахувати кількість одиниць зброї.
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Вивчивши усе озброєння та підрахувавши його кількість, в ООС дійшли висновку, що російські найманці можуть готуватися до бойових дій.
Зброя окупантів на Луганщині
В ООС опублікували список зафіксованих одиниць зброї. Зокрема, на полігоні неподалік населеного пункту Шимшинівка побачили:
- 11 танків;
- 26 бойових броньованих машин.
На полігоні, неподалік населеного пункту Мирне:
- 30 танків;
- 9 самохідних гаубиць;
- 18 буксированих гаубиць;
- 101 бойових броньованих машин.
На полігоні поблизу населеного пункту Круглик – 30 танків.
Також на полігоні в районі населеного пункту Бойківське зафіксували 8 одиниць танків Т-64. Ба більше, їх розмістили, порушуючи встановлені лінії відведення.
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Озброєння є навіть у зоні безпеки
Проросійські бойовики розмістили озброєння та військову техніку навіть у зоні безпеки.
- На території населеного пункту Роздольне – 23 бойових машини піхоти.
- Неподалік населеного пункту Кальміуське – 6 бойових броньованих машин та 1 самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".