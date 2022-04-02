Оккупанты готовятся к наступлению: в Белгородской области заметили километровые колонны техники

2 апреля 2022 , 11:04
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Андрей Цаплиенко

Вблизи украинской границы заметили огромное скопление российской техники. В Белгородской области километровые очереди из военной техники оккупантов.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, в Белогородской области движутся километровые колонны российской техники.

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Цаплиенко сообщает, что оккупанты собираются атаковать Донбасс.

 

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Автор: Ярослава Прадід