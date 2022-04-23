Также оккупанты пытаются определить наиболее уязвимые пункты ВСУ. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий 23 апреля.

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Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины.

– говорит Скибицкий.

Представитель разведки добавляет, что главная цель оккупантов – закрепить свои позиции прежде всего на Донбассе.

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