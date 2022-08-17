россияне могут готовить в Мелитополе масштабную провокацию

российские оккупанты очень страдают от точных ударов ВСУ. Они решили отомстить за свои потери мирному населению на оккупированных территориях.

В последнее время российские оккупанты понесли очень большие потери вследствие "хлопка". Враг решил использовать свои провалы в качестве основы для провокаций и ударов по мирному украинскому населению на временно оккупированных территориях.

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россияне готовят провокацию в Мелитополе

В Мелитополе российские оккупанты по приказу гауляйтера балицкого начали раздавать мирным жителям листовки с информацией о том, как "спасаться от HIMARS". История уже показала, что подобные мероприятия подлый враг всегда проводит перед тем, как самому совершить обстрел мирного населения и заявить, что "мы вас предупреждали".

Есть предположение, что россияне из-за провалов на фронтах, больших потерь из-за "хлопка" на временно оккупированных территориях, массового дезертирства и предательства командиров решили обстрелять мирное население и обвинить в преступлении ВСУ.

Наши воины напоминают, что это далеко не первый случай подлости и низости планов врага, поэтому жителям Мелитополя и других оккупированных городов нельзя верить российской пропаганде. Кроме того, всем гражданским нужно быть осмотрительными и позаботиться о своей безопасности.

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