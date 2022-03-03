Как заявляют российские СМИ, в Минобороны страны-агрессора обещают начать подачу воды в Крым.

Важно Крымчанам оккупанты рассказывают о "восстановлении железнодорожного сообщения" в качестве бонуса вторжения

По словам оккупантов, подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и сооружений.

Понимание сроков запуска Северо-Крымского канала будет после оценки состояния его русла, сейчас оккупанты осматривают гидроузлы и сооружения на Херсонщине.

Почему это важно

Северо-Крымский канал имеет длину 400 километров и соединяет Днепр с временно оккупированным Крымом. Как известно, захват этих стратегических объектов с 2014 года были мечтой Путина, потому что благодаря им Крым можно обеспечивать водой из Украины.

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