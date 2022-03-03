Як заявляють російські ЗМІ, у міноборони країни-агресорки обіцяють розпочати подачу води в Крим.

Важливо Кримчанам окупанти розповідають про "відновлення залізничного сполучення" як бонус вторгнення

За словами окупантів, подача води до Криму Північно-Кримським каналом розпочнеться, коли буде технічна готовність насосних станцій та споруд.

Розуміння термінів запуску Північно-Кримського каналу буде після оцінки стану його русла, зараз окупанти оглядають гідровузли та споруди на Херсонщині.

Чому це важливо

Північно-Кримський канал має довжину 400 кілометрів і з'єднує Дніпро з тимчасово окупованим Кримом. Як відомо, захоплення цих стратегічних об’єктів із 2014 року були мрією Путіна, бо завдяки їм Крим можна забезпечувати водою з України.

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