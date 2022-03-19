Оккупанты говорят людям, что с 31 марта здесь будут рубли, – волонтер о селах Луганщины

Российские убийцы ведут активное наступление в Луганской области. Им удается захватывать некоторые населенные пункты.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член правления "Восток-SOS" Евгений Васильев. Он подчеркнул, что в Луганской области тяжелая ситуация.

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"Оккупанты своей артиллерией разбивают населенные пункты. Они не дают завезти гуманитарную помощь. Ее завозят маленькими партиями, но этого не хватает. В большие населенные пункты еще есть возможность доставить, а в маленькие нет", – рассказал Васильев.

Арестовывают людей

По словам Васильева, с Луганщиной пока плохая связь, но известно, что оккупанты ходят к людям с проверками. Они спрашивают мнения людей о том, что сюда пришла Россия.

Конечно, они арестовывают людей, выражающих патриотическое мнение. Рассказывают, что с 31 марта по всей территории будут ходить рубли,

– отметил Васильев.

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