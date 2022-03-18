Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Враг активизирует свою преступную пропаганду, поэтому призываю жителей Харьковщины доверять только официальную информацию. Россия активно работает в интернет-пространствах, запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев,

– предупреждает он.

Синегубов рассказал, как кафиры на отдельных временно занятых территориях делают постановочные съемки о "раздаче хлеба".

"Например, в Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения вообще в этом населенном пункте не существует. Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой общины и якобы радующихся "российским освободителям", – констатирует Синегубов.

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