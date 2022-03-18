Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ворог активізує свою злочинну пропаганду, тому закликаю жителів Харківщини довіряти лише офіційній інформації. Росія активно працює в інтернет-просторах, запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців,

– попереджає він.

Синєгубов розповів, як окупанти на окремих тимчасово зайнятих територіях роблять постановочні зйомки про "роздачу хліба".

"Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям", – констатує Синєгубов.

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