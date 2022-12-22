Результатом напряжения между оккупантами стало перераспределение власти, вследствие чего умирают коллаборанты. Поэтому людей призывают не сотрудничать с врагом.

Обратите внимание Перестрелки между оккупантами и террор населения: мэр Мелитополя рассказал о ситуации в городе

Что известно о разборках российских военных с силовиками

Между оккупационными силовиками (Росгвардия, ФСБ) и российскими военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Так, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории.

В то же время военные получают обеспечение по избыточному принципу. Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты. Такая ситуация снижает моральное состояние россиян на левом берегу Херсонской области.

Какие настроения у врага на левобережье Херсона

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что россиянам становится все труднее удерживать территории на левобережье Херсонской области. Следовательно, оккупанты постепенно отходят со своих позиций на левом берегу Днепра.

К тому же с левого берега Днепра слышны автоматные перестрелки. Молчанов подчеркнул, что это означает, что россиянам на линии обороны постоянно не дают расслабиться наши из лесов.