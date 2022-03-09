Россияне нагло надеются на наше горючее. Ранее сообщалось, что ресурсы врага почти исчерпаны.

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Хотят брать топливо в Беларуси

По информации Генштаба, противник планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированной территории Украины. Их хотят подключить к центральному нефтепродуктопроводу, чтобы перекачивать горючее из Беларуси.