Россияне нагло надеются на наше горючее. Ранее сообщалось, что ресурсы врага почти исчерпаны.
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Хотят брать топливо в Беларуси
По информации Генштаба, противник планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированной территории Украины. Их хотят подключить к центральному нефтепродуктопроводу, чтобы перекачивать горючее из Беларуси.
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