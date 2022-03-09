Росіяни нахабно сподіваються на наше пальне. Раніше повідомляли, що ресурси окупантів майже вичерпані.
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Хочуть брати паливо в Білорусі
За інформацією Генштабу, ворог планує створити мережу польових трубопроводів на окупованій території України. Їх хочуть під'єднати до центрального нафтопродуктопроводу, щоб перекачувати пальне з Білорусі.
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