Росіяни нахабно сподіваються на наше пальне. Раніше повідомляли, що ресурси окупантів майже вичерпані.

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Хочуть брати паливо в Білорусі

За інформацією Генштабу, ворог планує створити мережу польових трубопроводів на окупованій території України. Їх хочуть під'єднати до центрального нафтопродуктопроводу, щоб перекачувати пальне з Білорусі.

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