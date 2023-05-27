При этом "светит" юношам от 10 до 20 лет лишения свободы по "закону" страны-оккупанта. Такой строгий приговор они могут получить за якобы диверсию на железной дороге.

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20 лет за "планирование диверсии"

Как сообщили в Медийной инициативе по правам человека, судить молодых людей могут за планирование и подготовку диверсии. Так, по мнению российского следователя, ребята в начале сентября 2022 года вступили в сговор для оказания поддержки ВСУ и якобы повредили железнодорожные пути, чтобы не позволить российским вооруженным силам получить материальное обеспечение.

24 мая Следственный комитет России обвинил Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова в этом "преступлении".

Также правозащитники подчеркнули, что обвинению предшествовали несколько месяцев издевательств над детьми и их семьями, а также задержание и пытки. А чтобы сделать видимость возможности защиты, детям назначили адвокатов, которые на самом деле не осуществляют защиту. Более того, один из них предлагает самооговорить себя.

Можем предположить, что в ближайшее время детям грозит арест и показательное судилище, которое планирует устроить откомандированные в Бердянские российские власти,

– подчеркнули в Медийной инициативе по правам человека.

Юношей преследовали и раньше

К сожалению, это не первое преследование со стороны оккупантов Оганисяна и Ханганова. Так, в 2022 году Тигран Оганисян пропал прямо из дома, где живет с бабушкой. Как выяснилось, его похитили захватчики, после чего парень не выходил на связь пять дней. Все это время о его местонахождении не было ничего известно.

Тиграна жестоко допрашивали следственные органы с применением побоев и пыток электрическим током. Следователи потребовали от юноши признаться в подготовке диверсии на Мелитопольской железной дороге,

– рассказали правозащитники.

Однако спасла юношу огласка в медиа. Только после нее оккупанты отпустили Тиграна Оганисяна домой с обязательством каждый день приходить на допросы.

Никите Ханганову тогда чудом удалось избежать ареста. Однако его также обязали ежедневно являться к следователям и участвовать в "следственных действиях".