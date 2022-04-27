Марьинка находится под мощным огнем российских оккупантов. Враг наносит целенаправленные удары по мирному населению.

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Обстрел Марьинки

Как сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в Марьинке оккупанты применяют свою обычную тактику – уничтожить все живое, а затем идти в атаку. Впрочем, наши героические защитники не только не дали врагу продвинуться, но и заставили его потерять контроль на некоторых направлениях.

Видео обстрелов Марьинки:

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате обстрелов Марьинки 27 апреля погиб 1 житель города, еще 8 получили ранения.

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