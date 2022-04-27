Мар'їнка перебуває під потужним вогнем російських окупантів. Ворог завдає цілеспрямованих ударів по мирному населенню.

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Обстріл Мар'їнки

Як повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Мар'їнці окупанти застосовують свою звичайну тактику – знищити все живе, а потім йти в атаку. Втім, наші героїчні захисники не лише не дали ворогу просунутися, а й змусили його втратити контроль на деяких напрямках.

Відео обстрілів Мар'їнки:

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок обстрілів Мар'їнки 27 квітня загинув 1 мешканець міста, ще 8 отримали поранення.

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