В разговоре с пропагандистскими журналистами он отметил, что одно из условий завершения так называемой "спецоперации" – переход под контроль России Одессы, передает 24 Канал. Очередное напоминание о том, что россияне не "освобождать территории" пришли, а просто загребать их себе, уничтожая мирное население.

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Заметим, что в последние дни враг начал активнее атаковать Одесщину. Но для этого теперь используют авиационные ракеты, ведь с крылатыми у оккупантов серьезные проблемы.

Одесса должна быть под контролем России

Имперскость и цинизм Константинова не знают предела. Ему безразлично, будет ли Одесса иметь "российский статус, или нейтральный". Для него важно одно: чтобы она "находилась под контролем" России. Но это еще не все. Он также заявил, что Украина должна потерять "свои агрессивные возможности". Очевидно, это должно произойти после захвата Одессы, о котором мечтают оккупанты.

Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление,

– отметил он.

Но на этом Константинов не прекращал нести бред. Он отметил, что "Запад и дальше нас (Россию – 24 Канал) будет проверять на прочность". И что, мол, любой мирный договор, подписанный после завершения так называемой "спецоперации", должен держать россиян в тонусе. По словам этого урода, они "всегда находятся в состоянии боевой готовности".

Подводя сказанное, он снова настоял на "полном уничтожении нацистской идеологии".

"Нацисты" не дают ему покоя

Он также снова сделал акцент на мирном договоре. По его словам, заключать сделку нужно так, чтобы сделать невозможными лазейки, которые позволили бы нарушать ее. Жаль, что он не напомнил, что никакие соглашения, подписанные с Россией, не стоят даже бумаги, на которой они написаны.

Константинов продолжил жаловаться. Мол, у россиян есть шансы своими же руками заложить бомбу замедленного действия. Этими словами он намекнул, что следующие поколения украинцев в стремлении мести будут стремиться уничтожить россиян. Но и здесь он промахнулся, ведь россияне сами себя уничтожат, когда недоимперия начнет распад.

Конечно же, не обошлось без заявления о том, что мирный договор можно будет подписывать только на условиях России. И что только тогда, когда страна-агрессор победит. Кажется, и здесь он все перепутал. Ведь Украина будет диктовать свои правила и сядет за стол переговоров только тогда, когда уничтожит российское войско.

Напоследок Константинов отметил, что у врага не должно "быть никаких иллюзий на реванш". Собственно, у России действительно шансы будут скудны. Особенно, если учитывать то количество потерь, которые она уже понесла. Говорится о более 170 тысяч бойцов и тысячах единиц техники.

Про окопы мы вспомнили не зря. Оккупанты продолжают паниковать из-за того, что ВСУ скоро освободят Крым. Так что активно роют окопы, чтобы хоть как-то замедлить этот процесс.