Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 каналу, что Крым – это большой "котел". Какая бы армия там не находилась – на протяжении веков – она была уничтожена, той армией, которая заходила на полуостров с Севера, из материковой Европы.

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Доплывут сильнейшие

По его словам, удержание этого "котла" – задача, которую невозможно выполнить.

Это – большой могильник. Поэтому очень правильно, что оккупанты начали "зарываться" в Крыму. Пусть они остаются там и привыкают к земле,

– отметил Свитан.

После уничтожения Крымского моста полуостров ждет полное окружение. Конечно, будут уничтожены корабли черноморской флотилии России. Оккупанты даже не успеют их вывезти.

Полковник ВСУ считает, что у них останется только 3 метода, бежать из Крыма после контрнаступления ВСУ:

кролем;

брассом;

по-собачьи.

"Им придется плыть на Тамань, через Керченский пролив, но там очень быстрое течение, поэтому доплывут только самые сильные. Поэтому россиянам уже стоит начинать тренироваться плавать уже сейчас", - отметил он.

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Военные гарнизоны будут уничтожены

Военный эксперт отметил, что украинские силы будут освобождать Крым с помощью дальних средств поражения.

Не важно, предоставят нам ATACMS или нет, те средства поражения, которые уже имеем, позволят нам освободить как минимум Север Крыма от оккупантов. Военные гарнизоны россиян будут просто уничтожены HIMARS, GLSDB, JDAM и нашей авиацией,

– подчеркнул он.

Роман Свитан добавил, что второй этап – заход ВСУ в северный Крым. После этого россиянам нечего будет там делать.

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