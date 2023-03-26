Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що Крим – це великий "котел". Яка ба армія там не перебувала – протягом століть – вона була знищена, тою армією, яка заходила на півострів з Півночі, з материкової Європи.

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Допливуть найсильніші

За його словами, утримання цього "котла" – завдання, яке неможливо виконати.

Це – великий могильник. Тому дуже правильно, що окупанти почали "зариватися" в Криму. Нехай вони залишаються там та звикають до землі,

– зауважив Світан.

Після знищення Кримського моста, на півострів чекає повне оточення. Звичайно, будуть знищені кораблі чорноморської флотилії Росії. Окупанти навіть не встигнуть їх вивезти.

Полковник ЗСУ вважає, що у них залишиться лише 3 методи, втекти з Криму після контрнаступу ЗСУ:

кролем;

брасом;

по-собачому.

"Їм доведеться пливти на Тамань, повз Керченську протоку, але там дуже швидка течія, тому допливуть лише найсильніші. Тому росіянам варто починати тренуватись плавати вже зараз", – зауважив він.

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Військові гарнізони будуть знищені

Військовий експерт відзначив, що українські сили будуть звільняти Крим за допомогою далеких засобів ураження.

Не важливо, нададуть нам ATACMS чи ні, ті засоби ураження, які вже маємо, дозволять нам звільнити щонайменше Північ Криму від окупантів. Військові гарнізони росіян будуть просто знищені HIMARS, GLSDB, JDAM і нашою авіацією,

– наголосив він.

Роман Світан додав, що другий етап – захід ЗСУ у північний Крим. Після цього росіянам нема чого буде там робити.

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